Уникальное достижение: «Шахтер» в четвертый раз обыграл «Динамо» в одном сезоне Премьер-лиги

Сегодня, 4 июля, состоялся центральный матч 29-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК «Олимпийский» столичное «Динамо» уступило донецкому «Шахтеру».

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «горняков» – таким образом, «Шахтер» выиграл все 4 матча УПЛ у принципиального соперника, четырежды обыграл киевлян на протяжении одного сезона Премьер-лиги. И это уникальное достижение.

В ходе матча было несколько особенно напряженных ключевых моментов. Что касается голов, у «Динамо» забили Вербич и Де Пена, у «Шахтера» – Степаненко, Коноплянка, Патрик.