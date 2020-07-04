Спала на улице в Луганске, потом застряла в «серой зоне»: Как пенсионерка пересекала линию разграничения (Фото)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека продолжает следить за ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

Отмечается, что 2 июля сотрудники Миссии были на КПВВ в Станице Луганской (Луганская область) – единственном пункте пересечения, который полностью функционирует в обоих направлениях.

«Мы встретили Аллу – 85-летнюю женщину с инвалидностью, которая живет в г. Должанск (до переименования – Свердловск). Ей было нужно попасть на территорию, контролируемую правительством, чтобы восстановить потерянную пенсионную банковскую карту», – рассказали в пресс-службе.

«Ей понадобилось 2 дня, чтобы добраться до КПВВ в Станице Луганской. Сначала она приехала в Луганск, где провела ночь на улице рядом с автостанцией, чтобы сесть на первый автобус в направлении КПВВ. Застряв в "серой зоне", ей пришлось попросить сына приехать из Северодонецка в Станицу Луганскую, чтобы дать ей свой телефон, так как у нее не было смартфона для установки приложения "Дій вдома" для самоизоляции, необходимого для въезда на территорию, контролируемую правительством. До начала нашего разговора Алла провела уже 3 часа на жаре, и ей оставалось ждать еще несколько часов», – добавляют правозащитники.

Как сообщили в пресс-службе, эта история – только одна из тысяч подобных. Ситуация также усугубляется временным прекращением пересечений в Донецкой области.

«Мы призываем всех соответствующих акторов по обе стороны линии соприкосновения обеспечить, чтобы пересечения по гуманитарным основаниям продолжались, и чтобы люди могли быстро, безопасно и с достоинством пересекать линию соприкосновения, не оставаясь заблокированными в "серой зоне"», – отметили в Миссии.