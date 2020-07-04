Еврокомиссия одобрила продажу лекарства для лечения COVID-19

Европейская комиссия выдала условное разрешение на продажу лекарственного средства для лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

3 июля Европейская комиссия выдала условное разрешение на продажу лекарственного средства «Ремдесивир», сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения COVID-19.

Разрешение в соответствии с ускоренной процедурой было предоставлено после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим одобрением государствами-членами.

Сообщается, что данные о «Ремдесивире» были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры скользящей проверки.

«Сегодняшнее разрешение на первое лекарство для лечения COVID-19 является важным шагом вперед в борьбе с этим вирусом. Мы даем это разрешение менее чем через месяц после подачи заявки, четко демонстрируя решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить эффективное лечение и разработать вакцину против коронавируса», – сообщила комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

В настоящее время «Ремдесивир» получил разрешение на условный маркетинг, один из регулирующих механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют неудовлетворенные медицинские потребности, в том числе для неотложных ситуаций в ответ на угрозы общественному здравоохранению, такие как текущая пандемия.