Бесплатные автобусы на Донбассе: В «АДРА Украина» рассказали о новом расписании

Благотворительная организация «АДРА Украина» увеличивает количество поездок социального транспорта в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Обновление расписания движения бесплатного транспорта. Мы увеличиваем количество поездок по двум маршрутам в Донецкой и Луганской областях. С первого июля увеличивается количество поездок по маршрутам с. Крымское – пгт. Новоайдар – 6 раз в месяц, с. Бердянское – с. Лебединское – г. Мариуполь – 8 раз в месяц», – говорится в сообщении.

Также в организации сообщили, как именно будут курсировать автобусы.

В Луганской области: маршрут с. Крымское – пгт. Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт Новоайдар – 4 часа. График – 6 раз в месяц. Дни недели – по запросу. Тел. контактного лица в с. Крымское: +38098-522-9750.

В Донецкой области: маршрут с. Бердянское – с. Лебединское – г. Мариуполь и обратно. Время ожидания пассажиров в г. Мариуполь – 4 часа. График – 8 раз в месяц. Первая неделя месяца во вторник и пятницу. Вторая, третья и четвертая неделя – только в пятницу.

Отправление из с. Бердянское в 7:30, остановка с. Лебединское в 8:00, сельский совет. Тел. контактного лица в с. Бердянское: +38067-302-4921, в с. Лебединское: +38067-710-5308.