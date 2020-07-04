Никто от Украины ничего не может требовать: Зеленский сделал заявление по Донбассу

От Украины никто не может ничего требовать на международной арене – и в том числе принятия закона об особом статусе Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время открытия реконструированного стадиона школы №1 в городе Южный (Одесская обл.).

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Поэтому, мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», – сказал президент, комментируя заявление, что «Москва ожидает от Киева проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса».

Что касается встречи политических советников лидеров государств Нормандского формата, которая состоялась 3 июля в Берлине, Зеленский отметил, что «пока не готов ее комментировать». «Очень неплохо прошла встреча, предметно – больше нечего комментировать. У нас будет совещание, господин Ермак (руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак – ред.) и Резников (вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников – ред.) вернулись – еще с ними не обсуждали этот вопрос детально», – сообщил Зеленский.