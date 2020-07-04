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Через КПВВ «Новотроицкое» пропустили гуманитарный груз (Фото)

04.07.20 17:52
Пресс-центр ГПСУ
Пресс-центр ГПСУ

Международный комитет Красного Креста направил 5 грузовиков с гуманитарной помощью в неподконтрольный украинским властям Донецк. Автомобили с гуманитарным грузом были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, 3 июля груз отправили для помощи жителям неподконтрольных территорий.

«Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста проследовал по маршруту "Киев-Донецк". 5 грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд на временно оккупированную территорию в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое"», – рассказали в Госпогранслужбе.

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