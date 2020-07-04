В Донецке начали отпускать людей, находившихся в обсервации, – соцсети

Приехавших в «ДНР» с подконтрольной украинским властям территории и находившимися в обсервации людей начали отпускать на самоизоляцию – при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Людей, которые находились на обсервации в Донецке с 25 июня, отпускают на самоизоляцию под наблюдением местных врачей. Пользователи соцсетей предполагают, что это сделано «для подготовки приема следующих партий, которые будут прибывать».

Ранее сообщалось, что у 19 человек, которые въехали в «ДНР» с подконтрольной украинским властям части Донетчины, положительные тесты на коронавирус.

Напомним, что люди, которых после пересечения пропускного пункта «ДНР» в Еленовке поместили на двухнедельную обсервацию, рассказали в соцсетях, как на самом деле все происходило и в каких условиях они находятся. 30 июня сообщалось, что в «ДНР» на обсервации находятся 288 человек, которые на днях прибыли с подконтрольной Украине территории.