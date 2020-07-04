Курорты Донетчины: Чем добраться (Расписание и цены)

В Донецкой области в курортные поселки курсируют автобусы. Об этом сообщает «Восточный проект».

В частности, с автовокзала Краматорска ездит транспорт на Славкурорт (Славянск), в Щурово, на Голубые озера, в Святогорск.

Расписание движения: