Курорты Донетчины: Чем добраться (Расписание и цены)

В Донецкой области в курортные поселки курсируют автобусы. Об этом сообщает «Восточный проект».
В частности, с автовокзала Краматорска ездит транспорт на Славкурорт (Славянск), в Щурово, на Голубые озера, в Святогорск.
Расписание движения:
- Голубые озера. Автобусы отправляются в 7:35 и 10:30, стоимость билета – 50 грн;
- Славкурорт. Автобусы отправляются с 6:00 до 18:00 каждые 40 минут, стоимость билета – 25 грн;
- Щурово. Автобусы отправляются в будние дни с 6:00 до 18:00 каждый час, в выходные дни – с 6:00 до 18:00 каждые полчаса, стоимость билета – 35 грн;
- Святогорск. Автобусы отправляются в 06:45, 06:50, 08:20, 08:50, 10:25, 11:25, 12:55, 14:30, 15:20, 18:05, стоимость билета – 70-75 грн.