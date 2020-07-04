Заявку подавать за 3 дня: В «ЛНР» нужно получить разрешение «МГБ», чтобы отдохнуть у Северского Донца

В «ЛНР» на пребывание в «пограничной» зоне у реки Северский Донец с целью отдыха нужно подавать заявку в «МГБ» за 3 дня. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«В связи с увеличением количества граждан, желающих получить разрешение на въезд (нахождение) в пограничную зону с целью отдыха, проведения досуга (рыбалка и т.п.) на берегу пограничной реки Северский Донец, МГБ ЛНР принято решение о выдаче одноразовых разрешений в упрощенном порядке на срок, не превышающий 30 суток, для граждан ЛНР, следующих в индивидуальном порядке», – уверяют в «ЛНР».

«С июля для получения разового разрешения на въезд в пограничную зону, установленную на берегу реки Северский Донец, гражданам достаточно направить письменное уведомление в виде заявления установленной формы на электронный адрес. Заявка на получение разрешения должна подаваться заблаговременно – не менее чем за 3 рабочих дня. Разрешение считается полученным при подтверждении о получении уведомления. В этом случае разрешение в письменном виде не выдается», – добавляют в «республике».

В соцсетях восприняли сообщение по-разному. «Кланяемся вам в ноги! Какое снисхождение… Дааа, раньше-то можно было спокойно отдыхать… Во как, а просто на природу нельзя? Надо тока разрешение, дышать-то хоть можно? Че? Стесняюсь спросить, а трусы надевать – какого цвета? Надо бы регламентировать... Алло – это МГБ? Я маску натянул, за хлебом из подъезда выйти можно? Мы – жители резервации... А дальше нас ждет полосатая роба с номерками и зарплата бананами… Жесть, дожили…», – возмущаются местные жители.

Иные же отмечают, что территория сильно загрязнена минами, растяжками и «нечего там делать».