Восстановление домов, дорог, сетей водоснабжения: Военные оказывают помощь жителям Донбасса (Фото)

На этой неделе группы гражданско-военного сотрудничества помогли гражданским жителям в 88 населенных пунктах Донбасса. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Представители групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил продолжают активно оказывать необходимую поддержку гражданскому населению. Военнослужащие постоянно принимают участие в предоставлении гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и инженерных сетей. На этой неделе такие мероприятия проводились в 88 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

В Луганском офицеры группы скоординировали и помогли в восстановлении кровель жилых частных домов, которые находятся в населенных пунктах в зоне ведения боевых действий. Восстановление осуществляется подразделением ГСЧС. В Бердянском военные организовали и скоординировали ремонтные работы асфальтированной дороги местного значения. Также, офицеры группы ГВС приобщались к проведению аварийно-восстановительных работ сети энергоснабжения и водоснабжения в Мариуполе.

Кроме этого, представителями ГВС скоординировано перемещение 240 гуманитарных миссий от 22 международных организаций и благотворительных фондов, а также распространены более 27 тыс. экземпляров информационно-агитационных материалов по профилактике инфицирования и распространения COVID-19.