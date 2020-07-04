Девочку спасло автокресло: В Краматорске перевернулся автомобиль Peugeot (Фото)

В Краматорске сегодня, 4 июля, произошло ДТП, в результате которого опрокинулось авто. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Славянска и Краматорска.

Авария произошла около 12:00 на перекрестке улиц Героев Небесной Сотни и Стуса.

Как установили патрульные, авто Peugeot двигалось по улице Героев Небесной Сотни в направлении улицы Академической по второстепенной дороге. На перекрестке с улицей В. Стуса 37-летний водитель Peugeot не предоставил преимущество в движении автомобилю Lanos, который двигался по главной дороге по улице В. Стуса.

Удар был такой силы, что автомобиль Peugeot перевернулся. К счастью, ни водитель Peugeot, ни его 5-летняя дочь, ни водитель Lanos не пострадали. В полиции подчеркнули, что ребенок на момент аварии находится в автокресле. Автомобили получили механические повреждения.

На водителя – виновника ДТП патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).