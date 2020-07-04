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Матч «Шахтера» с «Динамо»: Аналитики считают фаворитами «горняков»

04.07.20 18:29
Пресс-служба ФК «Шахтер»
Пресс-служба ФК «Шахтер»

Несмотря на то что в турнирном плане сегодняшний матч с «Динамо» на НСК «Олимпийский» для «Шахтера», досрочно ставшего чемпионом, ничего не решает, именно «горняков» аналитики называют фаворитами украинского «классико». Об этом сообщает «Сегодня».

Начало субботнего поединка – в 19:30. На победу «Шахтера» аналитиками установлен коэффициент 2,31, на ничью – 3,80, на победу «Динамо» – 2.81. Иными словами, вероятность выигрыша матча подопечными Луиша Каштру оценивается в 41%, ничейного исхода – в 25%, а выигрыша команды Алексея Михайличенко – в 34%.

При этом эксперты полагают, что поединок "Динамо" – "Шахтер" 4 июля окажется весьма результативным – с тремя и более голами. На то, что будет забито более 2,5 голов, установлен коэффициент 1,64 (вероятность – 57%), на то, что менее 2,5 голов – 2,17 (вероятность – 43%).

ТОП-5 претендентов на гол у «Динамо»:

  • Виктор Цыганков – 2,25 (коэффициент на «забьет гол»)
  • Беньямин Вербич – 2,55
  • Назарий Русин – 2,75
  • Фран Соль – 3,30
  • Виталий Буяльский – 4,00

ТОП-5 претендентов на гол у «Шахтера»:

  • Жуниор Мораес – 1,95
  • Марлос – 2,20
  • Тайсон – 2,75
  • Манор Соломон – 4,75
  • Евгений Коноплянка – 4,75

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