Матч «Шахтера» с «Динамо»: Аналитики считают фаворитами «горняков»

Несмотря на то что в турнирном плане сегодняшний матч с «Динамо» на НСК «Олимпийский» для «Шахтера», досрочно ставшего чемпионом, ничего не решает, именно «горняков» аналитики называют фаворитами украинского «классико». Об этом сообщает «Сегодня».
Начало субботнего поединка – в 19:30. На победу «Шахтера» аналитиками установлен коэффициент 2,31, на ничью – 3,80, на победу «Динамо» – 2.81. Иными словами, вероятность выигрыша матча подопечными Луиша Каштру оценивается в 41%, ничейного исхода – в 25%, а выигрыша команды Алексея Михайличенко – в 34%.
При этом эксперты полагают, что поединок "Динамо" – "Шахтер" 4 июля окажется весьма результативным – с тремя и более голами. На то, что будет забито более 2,5 голов, установлен коэффициент 1,64 (вероятность – 57%), на то, что менее 2,5 голов – 2,17 (вероятность – 43%).
ТОП-5 претендентов на гол у «Динамо»:
- Виктор Цыганков – 2,25 (коэффициент на «забьет гол»)
- Беньямин Вербич – 2,55
- Назарий Русин – 2,75
- Фран Соль – 3,30
- Виталий Буяльский – 4,00
ТОП-5 претендентов на гол у «Шахтера»:
- Жуниор Мораес – 1,95
- Марлос – 2,20
- Тайсон – 2,75
- Манор Соломон – 4,75
- Евгений Коноплянка – 4,75