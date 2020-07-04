Новый глава Нацбанка не должен быть политиком, – Яценюк

Новый глава Национального банка Украины не должен быть политиком и аффилированным с олигархами. Такое мнение высказал лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Нацбанк обезглавлен, председателя АМКУ нет, половина министров – исполняющие обязанности. Первое и основное сейчас – страна должна увидеть, что власть восстанавливает управляемость… Какого черта было голосовать решение об отставке главы Национального банка Украине, не назначая в этот же день главу НБУ? Фактически сегодня организация обезглавлена», – подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что банковская система должна выполнять свою ключевую функцию – кредитовать экономику, «а не зарабатывать на депозитных сертификатах или на облигациях внутреннего государственного займа». «Это один из элементов, однако основа экономики – это рабочие места. Основа экономики – это кредитование бизнеса. А если сегодня коммерческим банкам гораздо выгоднее купить облигации внутреннего государственного займа или разместить свои деньги на депозите и получать деньги и не кредитовать реальный сектор экономики, – мы никогда не вырвемся из этой пропасти», – считает политик.

Среди первоочередных задач лидер НФ назвал продолжение сотрудничества с МВФ: «Я категорический сторонник сотрудничества с международными финансовыми организациями. Придет время, когда мы откажемся от МВФ, я надеюсь, что это время обязательно должно прийти. Но если у нас нет ресурса – без МВФ, который кредитует под 2% годовых, куда нам бежать? К "русскому медведю"? Мы же уже это прошли в 2013 году».

«Наша задача сегодня – это навести порядок в собственном доме. Банки должны кредитовать экономику. Новый глава центрального банка должен быть назначен безотлагательно. Этот новый глава центрального банка не должен быть ни в коем случае политиком. Ни в коем случае. Не аффилированым с какими структурами и никакими олигархами. Правительство и Национальный банк должны работать как единое целое на восстановление экономики», – подчеркнул он.