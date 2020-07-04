В Бахмуте показали детсад, на ремонт которого потрачены 20 миллионов (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) капитальный ремонт детского сада №49 «Крепыш», который проводится в рамках национального проекта «Большая стройка», находится на стадии завершения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обгосадминистрации.

Проектная мощность детского сада составляет 200 детей. В 2019-2020 учебном году в учреждении дошкольного образования находилось 215 детей в 10 группах (108% от мощности).

Общая сметная стоимость проекта – 20 254,217 тыс. грн.

В настоящее время завершены работы по утеплению кровли и фасада здания, замене оконных и дверных блоков, замене систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, благоустройству и озеленению территории. Обеспечен безбарьерный доступ для маломобильных групп (пандусы, туалеты и т.п.). Отделочные работы внутренних помещений выполнены почти на 100%.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Донецкой области в рамках «Большой стройки» проводятся ремонты в 5-ти дошкольных учебных заведениях и 5-ти школах. В перечень объектов программы «Большая стройка» также включены 5 стадионов на территории Донетчины.