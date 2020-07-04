В «ДНР» сообщили, сколько людей подали заявки на выезд из «республики»

В «ДНР» приняли почти 7 тыс. пакетов документов от людей, желающих выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, в «ЛНР» или в РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Так, местным «оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» «Здоровое движение» всего с 1 апреля по 1 июля были приняты 6 922 пакета документов.

На «горячую линию» поступило 7 992 звонка.

«Непосредственно решение о выдаче разрешения на выезд за пределы территории республики принимается межведомственным штабом по противодействию коронавирусной инфекции. Активисты штаба помогают собрать пакет документов, консультируют людей, как правильно заполнить заявление, чтобы результат был положительный», – уверяют в «ДНР».

Напомним, в соцсетях показали очередь желающих получить разрешение на выезд из «ДНР».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в ближайшее время планируют открыть КПП «Еленовка» для пропуска людей по разрешительным спискам. Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.