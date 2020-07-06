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В «ДНР» показали, что делают на предприятии «Сталкер» в Макеевке (Фото)

06.07.20 12:22
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) работает производственно-коммерческий центр «Сталкер».

Как говорится в сюжете «министерства информации ДНР», предприятие специализируется на выпуске запчастей для сельскохозяйственной техники.

«С 2005 года предприятие специализируется на выпуске запчастей и комплектующих для нужд агропромышленного комплекса. Это пропашная и посевная техника, культиваторы и все, что требует сельское хозяйство…», – уверяет «директор» предприятия Александр Горбатков.

«Сейчас производим колеса для культиваторов и почвообрабатывающей техники… Работают на данный момент все механизмы, которые существуют на предприятии», – добавляет Горбатков.

«Предприятие промышленного назначения, по производству резино-технических изделий – но агропромышленники у них потребители, и с этим предприятием они взаимодействуют», – заявил «глава администрации» Макеевки Сергей Голощапов.

На местных интернет-ресурсах также отмечается, что «макеевское предприятие «Сталкер» готово увеличить выпуск продукции для внутреннего потребителя».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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