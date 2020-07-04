Вырыли коммунальщики: В Луганске 8-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав в котлован

В неподконтрольном украинским властям Луганске 8-летний ребенок упал в котлован.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», 2 июля в 16:31 в «МЧС» обратились жители пер. Крымского – требовалась помощь мальчику, упавшему в котлован.

Сообщается, что сотрудники «скорой помощи» прибыли на место, но самостоятельно поднять ребенка с глубины около 3 метров они не могли.

«Спасатели установили в яму лестницу-палку и спустились вниз вместе с сотрудниками службы 103. Медики осмотрели мальчика, после чего спасатели на жестких носилках подняли его на поверхность и транспортировали в карету "скорой помощи". С диагнозом "кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника, закрытая травма живота" третьеклассника доставили в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу», – уверяют в «ЛНР».

«Со слов жителей переулка: котлован был вырыт работниками ЖЭКа для ремонта системы отопления около месяца назад, ребенок играл возле него и по неосторожности упал в ничем не огороженную яму», – добавляют в «республике».