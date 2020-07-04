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В зоне ООС украинский военный получил сквозное пулевое ранение

04.07.20 22:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 4 июля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате был ранен военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области, противник открывал огонь по украинским военным из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один украинский воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение.

Пострадавшего военного оперативно доставили в лечебное учреждение, ему оказана надлежащая медицинская помощь.

Такие агрессивные действия НВФ, отметили в штабе, не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили активность противника.

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