В ОБСЕ рассказали, как люди проходят через КПВВ «Станица Луганская»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают отслеживать ситуацию с гражданским населением и меры, предпринятые на фоне вспышки COVID-19 на КПВВ и соответствующих блокпостах. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в Луганской области команда СММ отметила, что КПВВ в Станице Луганской работал. Находясь на этом КПВВ примерно в 10:10 и 13:00, 4 июля наблюдатели видели в общей сложности 125 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста), ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также 75 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста) в очереди в противоположном направлении.

Находясь возле блокпоста незаконных вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской в 12:20, команда Миссии не зафиксировала перемещения пешеходов в обоих направлениях. На блокпосте в 200 м к югу от моста у Станицы Луганской наблюдатели видели 7 людей (женщин и мужчин разного возраста) возле автобусной остановки, а также 1 машину скорой помощи и 6 представителей международной организации около расположенного неподалеку контейнера международной организации.

В период с 07:00 до 18:30 камеры СММ, установленные на парковке южнее моста, зафиксировали 440 гражданских лиц, которые пересекли КПВВ в Станице Луганской из подконтрольных в неподконтрольные правительству районы, а также 585 гражданских лиц, которые пересекли КПВВ из неподконтрольных в подконтрольные правительству районы.

В Донецкой области, по наблюдениям СММ, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) возле н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) работал, однако пассажиро-транспортного потока в обеих направлениях зафиксировано не было. Команда Миссии видела, что соответствующий блокпост незаконых вооруженных формирований возле Горловки был закрыт. Наблюдатели также видели, что КПВВ около н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка) работал, однако пассажиро-транспортного потока в обеих направлениях зафиксировано не было.

При этом отмечается, что члены незаконных вооруженных формирований по-прежнему запрещали СММ доступ на блокпостах вдоль линии соприкосновения, хотя эти ограничения

препятствуют выполнению мандата СММ.

В Донецкой области на блокпосте возле н. п. Горловка (неподконтрольный

правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) 2 члена незаконных вооруженных формирований (оба были явно вооружены) вновь не пропустили патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы, а также отказались предоставить дополнительную информацию. Наблюдатели по-прежнему видели металлическое заграждение и шипы поперек дороги, а также предупреждающий знак о минной опасности.

В Луганской области на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) 3 членов незаконных вооруженных формирований вновь не пропустили патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы, сославшись на ограничения в связи с COVID-19.