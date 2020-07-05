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Новый антирекорд COVID-19 на Донбассе: 81 заболевший за сутки (Карта)

05.07.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области у 81 человека COVID-19 лабораторно подтвержден в течение суток, 4 июля. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

  • 2 в Черкасской ОТГ (65-летний мужчина и 68-летняя женщина)
  • 4 в Славянском районе (две женщины 59 и 70 лет, 3-летний мальчик и 30-летний мужчина)
  • по одному – в Марьинском районе (37-летняя женщина), Краматорске (мужчина 54 года) и Украинске (46-летний мужчина).
  • 72 в Славянске (трое мужчин и 69 женщин).

«Призываю жителей области соблюдать правила карантина, беречь себя и своих близких», – призвал Кириленко.

Карта распространения коронавируса 4 июня
Карта распространения коронавируса 4 июня

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