Сводка из зоны ООС за 4 июля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

трижды неподалеку Новотошковского – из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов;

вблизи Орехово и Крымского – из минометов различных калибров и гранатометов;

рядом с Катериновкой – из минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Павлополя и Гнутово – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник на рассвете открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима тишины за минувшие сутки. Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из 120-мм минометов.

В «ДНР» заявили, что за минувшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.