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Сводка из зоны ООС за 4 июля: Версии сторон конфликта

05.07.20 09:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • трижды неподалеку Новотошковского – из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов;
  • вблизи Орехово и Крымского – из минометов различных калибров и гранатометов;
  • рядом с Катериновкой – из минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • вблизи Павлополя и Гнутово – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник на рассвете открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима тишины за минувшие сутки. Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из 120-мм минометов.

В «ДНР» заявили, что за минувшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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