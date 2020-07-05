823 в сутки: Прирост больных Covid-19 в Украине держится на высоком уровне

За последние сутки в Украине подтвердили 823 случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 48500 человек. Выздоровел за последние 24 часа 221 человек. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает СНБО.

Так, число активных случаев COVID-19 в Украине уже составляет 25875 человек. Умерли 1249 человек, в том числе 22 – за последние сутки. С начала пандемии в Украине от коронавируса вылечились 21 376 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой (81) областях и в Киеве (78 случаев).

В Херсонской и Луганской областях за минувшие сутки не выявили новых случаев COVID-19.