RU
Все новости

823 в сутки: Прирост больных Covid-19 в Украине держится на высоком уровне

05.07.20 10:11
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

За последние сутки в Украине подтвердили 823 случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 48500 человек. Выздоровел за последние 24 часа 221 человек. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает СНБО.

Так, число активных случаев COVID-19 в Украине уже составляет 25875 человек. Умерли 1249 человек, в том числе 22 – за последние сутки. С начала пандемии в Украине от коронавируса вылечились 21 376 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой (81) областях и в Киеве (78 случаев).

В Херсонской и Луганской областях за минувшие сутки не выявили новых случаев COVID-19.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк