Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донетчине: График

В Донецкой области 8 и 9 июля в населенных пунктах вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка».

График работы передвижного мобильного подразделения филиала-Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» на следующую неделю:

08.07.2020 с 09:30 до 15:00 –Новолуганское, ул.Первомайская, 38

09.07.2020 с 09:30 до 15:00 – Зайцево Бахмутского района (Кодема), ул.Центральная, 69

09.07.2020 с 09:30 до 15:00 – Авдеевка, Соборная, 28

В случае дополнительной потребности в получении банковских услуг, жители области могут обращаться по телефону: (067)644-18-29.