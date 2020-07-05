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Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донетчине: График

05.07.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области 8 и 9 июля в населенных пунктах вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка».

График работы передвижного мобильного подразделения филиала-Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» на следующую неделю:

  • 08.07.2020 с 09:30 до 15:00 –Новолуганское, ул.Первомайская, 38
  • 09.07.2020 с 09:30 до 15:00 – Зайцево Бахмутского района (Кодема), ул.Центральная, 69
  • 09.07.2020 с 09:30 до 15:00 – Авдеевка, Соборная, 28

В случае дополнительной потребности в получении банковских услуг, жители области могут обращаться по телефону: (067)644-18-29.

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