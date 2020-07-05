Переселенцы из Донбасса в Одесской области живут коммуной (Фото)

Переселенцы из Донбасса, живущие в центре коллективного проживания в селе Маяки Одесской области, образовали сельскохозяйственную коммуну. Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине

«Это по-настоящему особенное место. Здесь собрались люди разного возраста и с разным опытом, которые вынуждены были покинуть пораженный конфликтом Донбасс. Эта группа людей пытается воплотить в жизнь вроде бы утопическую идею существования в обществе, где каждый ее член своим трудом помогает строить благосостояние всех, кто принадлежит к этой маленькой экосистеме», – говорится в сообщении.

Они ухаживают за свиньями и курами, выращивают овощи в теплице, готовят еду для всех или же занимаются ремонтом – здание бывшего летнего лагеря все время нуждается в ремонте.

Прошлой осенью община в Маяках получила микро грант от МККК для приобретения коров, один из жителей получил электровелосипед.

«Меня сюда привело провидение. Я чувствую, что нашла новый дом и новую семью. В Луганске у меня не осталось никого из близких, поэтому я не думаю, что когда-нибудь вернусь туда», – рассказывает Ольга. Она – одна из самых первых жителей центра в Маяках, присоединилась к обществу в 2014 году после выезда из Луганска.

В ее ежедневные обязанности входит приготовление молока для доставки и изготовления сметаны и сыра для собственного потребления из остатков молока. Сейчас лето: на лугу пасутся коровы, а в теплице достаточно свежих огурцов, помидоров и ароматных трав – наступает время заготавливать соленья.