ДТП в Горловке: Пострадавшую вырезали из машины спасатели (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что ДТП произошло в Центрально-Городском районе на пр. Победы.

«Водитель автомобиля совершил столкновение с деревом и железобетонной осветительной опорой. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля 2003 г.р., госпитализирована в лечебное учреждение г. Горловка», – говорится в сообщении.

Спасатели при помощи шанцевого инструмента открыли заднюю дверь, извлекли пострадавшую из автомобиля и передали ее работникам скорой медицинской помощи.

Местные жители в социальных сетях опубликовали фото с места ДТП. Также они сообщили, что парень, который находился за рулем, не имел признаков наркотического или алкогольного опьянения. «С девчонкой 17-летней катался. Трезвый. Девочка в реанимации», – написал Денис и дополнил, что ДТП произошло около 22:40.