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COVID-19 в «ДНР»: Выявлено 8 новых случаев

05.07.20 11:08
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за прошедшие сутки выявлено 8 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у приезжих из Украины. Другие случаи коронавирусной иинфекции COVID-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 1 медицинский работник. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

По результатам двух отрицательных тестов было выписано 5 человек.

Всего по состоянию на 10:00 5 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 –1242:

  • на лечении – 619 пациентов,
  • выписаны – 547 человек,
  • летальных случаев – 76.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» умерла заболевшая коронавирусом женщина

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