Украина отмечает шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними – другие воинские подразделения.

В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали работать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск стал временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация.

Сегодня на Соборной площади Славянска по случаю праздника, Ассоциация исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» (г. Славянск) проводит историческую инсталляцию «Война глазами "Черного тюльпана"», «Трагедия Украины. Ожесточенные бои 2014 года в Славянске и на Донбассе».

«В шестую годовщину освобождения Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки лично увидел, как живут города сегодня. Ужасно осознавать, что тогда, в 2014 году, в течение трех месяцев боевики держали в заложниках жителей оккупированных городов. Пророссийские террористы цинично прикрывались мирным населением, и нашим воинам приходилось ценой собственных жизней делать все возможное, чтобы уберечь местных жителей. И поэтому сегодня я с особой гордостью смотрел на трех маленьких украинцев, родившихся в день, когда над четырьмя городами украинского Донбасса снова взвился сине-желтый флаг. Ведь глядя на них, я вижу будущее Украины», – написал он на своей странице в социальной сети.