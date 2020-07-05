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В России заявили, что ОРДЛО де-факто являются частью РФ

05.07.20 13:07
Рядом с «мэрией» Горловки / Фото из соцсетей
Рядом с «мэрией» Горловки / Фото из соцсетей

«Л-ДНР» де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре. Об этом заявил гражданин РФ, бывший «председатель совета министров ДНР» Александр Бородай, передают российские СМИ.

«Вы, наверное, знаете, что весной прошлого года был запущен процесс, который облегчил, ну, на самом деле позволил гражданам республик Донбасса получать российские паспорта… С каждым днем все больше и больше становится граждан республик Донбасса, которые являются гражданами Российской Федерации. Я уверен, что в относительно скором сроке республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, де-факто они уже являются частью Российской Федерации, а станут таковым и де-юре», — заявил Бородай.

Как сообщалось ранее, Москва на переговорах в «нормандском формате» в Берлине потребовала от Киева скорейшего закрепления в Конституции страны «особого статуса» неподконтрольного Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене – и в том числе принятия закона об особом статусе Донбасса. Что касается встречи политических советников лидеров государств Нормандского формата, которая состоялась 3 июля в Берлине, Зеленский отметил, что «пока не готов ее комментировать».

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