Дело МН17: Суд разрешил защите одного из подозреваемых осмотреть обломки сбитого самолета

Суд в Нидерландах удовлетворил ходатайство адвокатов одного из подозреваемых Олега Пулатова и предоставил им доступ к обломкам сбитого самолета рейса МН17, пишет Deutsche Welle.

«Защита заинтересована в том, чтобы иметь возможность проверить сценарий, выбранный прокуратурой в обвинительном заключении о том, что MH17 был сбит из [ЗРК] "Бук"», – пояснил решение суда судья Хендрик Стеенгуис.

По словам адвокатов Пулатова, они хотят проверить как основную версию сбития самолета, так и все «альтернативные». Судья рассказал, что адвокаты якобы считают, что на фото обломков видны следы еще одного вида оружия.

Также суд позволил защите Пулатова взять с собой на осмотр обломков эксперта, который будет объяснять технические детали и составит отчет исследования.

Все остальные ходатайства были отклонены, в частности о допросе ряда свидетелей и переводе всех судебных материалов на русский язык.

Россиянин Олег Пулатов – один из четырех человек, обвиняемых в причастности к катастрофе рейса MH17, он единственный из тех, кто проходит по делу, который отправил на слушания своих адвокатов. Кроме него, обвиняются еще двое россиян – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В суд никто из них не появился.

Как сообщалось ранее, следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа в 10:00.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».