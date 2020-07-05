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В Славянске открыли инсталляцию, посвященную освобождению города (Фото)

05.07.20 17:43

Сегодня, 5 июля, на центральной площади Славянска открыли военную инсталляцию, посвященную освобождению города от пророссийских незаконных вооруженных формирований, сообщает «Восточный вариант».

Члены клуба «Плацдарм» вынесли на площадь вооружение и боевые трофеи, которые им удалось собрать в 2014 году, и создали событийную выставку-инсталляцию.

Такую выставку проводят уже второй год подряд.

Инсталляция подготовлена военно-историческим клубом «Плацдарм», проектом «Груз 200» и местным Историческим музеем.

Фото: "Восточный вариант"
Фото: "Восточный вариант"
Фото: "Восточный вариант"
Фото: "Восточный вариант"
Фото: "Восточный вариант"
Фото: "Восточный вариант"

Как сообщалось ранее, Украина отмечает шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

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