В России возмутились словам Зеленского о том, что РФ не может выдвигать Украине требований

Россия «единственная страна на планете, которая имеет историческое право предъявлять требования к Украине». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на заявление президента Владимира Зеленского, в котором он предложил России поработать над риторикой и не выступать с требованиями к Украине, передает РИА «Новости».

По словам политика, Украина, как государство, состоялась благодаря России. Кроме того, Цеков отметил, что президент Зеленский плохо ориентируется в реалиях.

«Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России», – сказал Цеков, дополнив, что «Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть – это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией».

Как сообщалось ранее, Москва на переговорах в «нормандском формате» в Берлине потребовала от Киева скорейшего закрепления в Конституции страны «особого статуса» неподконтрольного Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене – и в том числе принятия закона об особом статусе Донбасса. Что касается встречи политических советников лидеров государств Нормандского формата, которая состоялась 3 июля в Берлине, Зеленский отметил, что «пока не готов ее комментировать».