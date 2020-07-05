Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%). С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20% ). С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%)», – написал Шмыгаль.

По его словам, видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство).

Согласно расчетам, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату до реального прожиточного минимума, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию.