Угрожал и оскорблял жену: Мариуполец получил 15 суток ареста

За совершение домашнего насилия и мелкое хулиганство житель Мариуполя получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

За помощью полиции обратилась жительница многоэтажки на проспекте Строителей и сообщила, что в течение определенного времени ее бывший сожитель не оставляет ее в покое. Женщина объяснила, что муж постоянно приходит в ее квартиру, угрожает, оскорбляет.

Во время общения с 41-летним гражданином, последний продолжал угрожать бывшей жене, к тому же распивал спиртные напитки в общественном месте и высказывался нецензурной бранью в сторону полицейских.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где его составили административные протоколы, после чего сразу отвезли в Октябрьский суд. Там судья рассмотрел материалы и вынес приговор – 15 суток административного ареста.