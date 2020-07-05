RU
Все новости

Угрожал и оскорблял жену: Мариуполец получил 15 суток ареста

05.07.20 16:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За совершение домашнего насилия и мелкое хулиганство житель Мариуполя получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

За помощью полиции обратилась жительница многоэтажки на проспекте Строителей и сообщила, что в течение определенного времени ее бывший сожитель не оставляет ее в покое. Женщина объяснила, что муж постоянно приходит в ее квартиру, угрожает, оскорбляет.

Во время общения с 41-летним гражданином, последний продолжал угрожать бывшей жене, к тому же распивал спиртные напитки в общественном месте и высказывался нецензурной бранью в сторону полицейских.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где его составили административные протоколы, после чего сразу отвезли в Октябрьский суд. Там судья рассмотрел материалы и вынес приговор – 15 суток административного ареста.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк