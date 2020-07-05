В Кремле ответили на заявление Бородая о вхождении «Л-ДНР» в состав РФ

Россия никогда не рассматривала «Л-ДНР» как российские регионы. Об этом рассказал в интервью «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, именно оккупированные Донецк и Луганск «могли бы помочь нормализовать отношения между Москвой и Киевом».

«Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территории Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть Минский процесс, в рамках которого идет вопрос о предоставлении этим территориям особого статуса. Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу», – заявил он.

При этом Джабаров добавил, что в случае, если бы украинская власть мощнее занялась реинтеграцией Донбасса, то эти регионы стали бы мостиком для «нормализации отношений» между Киевом и Москвой.

«Донецк и Луганск могли бы стать теми регионами, которые проложат мостик между Россией и Украиной, для того чтобы нормализовать наши отношения», – добавил он.

Как сообщалось ранее, гражданин РФ, бывший «председатель совета министров ДНР» Александр Бородай заявил, что «Л-ДНР» де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.

Как сообщалось ранее, Москва на переговорах в «нормандском формате» в Берлине потребовала от Киева скорейшего закрепления в Конституции страны «особого статуса» неподконтрольного Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене – и в том числе принятия закона об особом статусе Донбасса. Что касается встречи политических советников лидеров государств Нормандского формата, которая состоялась 3 июля в Берлине, Зеленский отметил, что «пока не готов ее комментировать».