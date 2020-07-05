Пресс-секретарь Арсения Яценюка опровергла спекуляции о назначении политика главой НБУ

Пресс-секретарь лидера партии «Народный фронт» Арсения Яцеюка Ольга Лаппо опровергла слухи и спекуляции относительно назначения Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Об этом Ольга Лаппо написала в своем Facebook.

«Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Как пресс-секретарь Арсения Яценюка хочу еще раз категорически опровергнуть спекуляции на эту тему. Мы уже неоднократно опровергали эти слухи – и в мае 2017 года, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го и в марте 2020-го», – написала Лаппо.

«Подчеркиваю. Арсений Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такой возможности. Точка», – подчеркнула пресс-секретарь.