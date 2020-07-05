Масштабный пожар в Горловке: Горят дома (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) сегодня, 5 июля, произошел масштабный пожар. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

По данным горловчан, пожар начался из-за брошенного окурка: загорелись сухая трава и мусор, потом огонь перекинулся на жилые дома.

Wg Rich: «Горят дома. С пол часа назад горело четыре...»;

Татьяна: «Жильцов капец как жалко... Остаться в наше время без жилья и всего, что нажили… Страшно представить. Трагедия».

Также жительница города Татьяна утверждает, что у приехавших тушить возгорание травы пожарных не было в цистерне воды. «Кто-то возле этого двора бросил или бычок или спичку, там загорелся мусор и от мусора пошел огонь дальше. Приехали пожарные,а воды у них не оказалось, поехали на пятовский ставок заправляться, пока их не было, начали гореть еще два дома рядом: один двухэтажный, другой обычный», – написала она.

При этом горожане считают, что вода в пожарных цистернах была. «По Матросова мимо меня ехали два расчета, вода лилась, поэтому не может быть чтоб машины были не заправлены. Когда-то мой муж работал в ПЧ, так вот машины никогда не стоят пустые, этого просто не может быть. А сегодняшний пожар отягощен погодными условиями, жара, сухота, ветер... В таких условиях за пять минут не зальешь пламя», – написала Светлана.

Димон: «Пустые они никогда не едут, даже если ты слил всю воду то будь добр набери, пустые никогда не едут. Вы же не знаете сколько там воды в ЗИЛ»;

Светлана: «А вариант, когда одной цистерны не хватает сбить пламя не рассматривается? Зная как работают МЧС, я вам секрет открою: они несколько раз выливают и заправляют машины. И гидрант искать не надо, пожарные знают где находятся гидранты».

Фото из соцсетей