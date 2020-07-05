Там будет 100% заболеваемость: Кириленко о вспышке COVID-19 в Славянске

Все сотрудники и пациенты психоневрологического диспансера в Славянске, где зафиксирована вспышка COVID-19, изолированы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июля, в ходе пресс-конференции проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что по прогнозам COVID-19 переболеют все сотрудники и пациенты.

«Этот острый вопрос. В психоневрологическом диспансере пребывают все работники и пациенты. Они находятся в изоляции. Та статистика, что устанавливается нами каждый день, позволяет говорить, что там будет 100% заболеваемость – даже безсимптомная», – сказал он.

Кириленко подчеркнул, что из помещения люди не выходят и в случае обострения им будет оказана помощь: при необходимости больные будут госпитализированы в специальные учреждения.

«Причины, почему так случилось – установлены», – отметил руководитель области.

Также он сказал, что усиления карантина в городе не будет.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области у 81 человека COVID-19 лабораторно подтвержден в течение суток. 72 из них в Славянске (трое мужчин и 69 женщин).