В Краматорске начнут строить дом для переселенцев

В августе в Краматорске начнут строительство дома для переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июля, в ходе пресс-конференции проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что это будет служебное жилье и квартиры в нем не подлежат приватизации. Там будут жить служащие-переселенцы и те, кто приехал из других городов для работы.

Также он отметил, что проект дома пришлось переделывать, что позволило удешевить стоимость строительства.

«Переделывали проект, на это ушло 2 месяца, будет корректировка в сторону тотального снижения стоимости строительства. Проект упростили», – сказал руководитель области.

Также он подчеркнул, что строительство будет проводиться за средства областного бюджета.

Как сообщалось ранее,в Донецкой области заканчивается проектирование многоэтажки, которую планируют построить для переселенцев в Краматорске. В доме планируется разместить 11 однокомнатных, 11 трехкомнатных, 99 – двухкомнатных квартир.