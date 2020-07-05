Жителям восточной Украины рассказали, как создать эффективное сообщество

При содействии проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» команда Мариупольского отделения Украинской академии лидерства (УАЛ Мариуполь) организовала воркшоп – «Как создать сообщество, которое спасет мир». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Спикерка, комьюнити менеджер LIFT99 Kyiv Hub Диана Даюб делилась секретами создания сообщества – как самому создать его, как работать потом, вокруг чего объединять людей.

Во время воркшопа все желающие смогли узнать основные инструменты для развития своих сообществ – от любителей шахмат и философии к ИТ-корпорациям. Эффективные сообщества сегодня объединяют общий пережитый опыт, ритуалы и традиции, цели и ценности кроме уже привычных управления, финансирования и организации.

«Понял, что очень важно для любой организации является создать ситуацию, в которой команда сможет найти у своих коллег гораздо больше общих вещей. О каких смогут общаться после работы. В крупных компаниях проводят несколько мероприятий в год для работников. Например, путешествия в горы или на море. Этот воркшоп стал ценным для меня, поскольку я хотел бы стать эффективным менеджером», – поделился Павел Палладий, который впервые присоединился к онлайн-событию от УАЛ Мариуполь.

Спикерка представила яркие примеры мощных молодежных и образовательных сообществ в Украине сегодня, такие как, Украинский католический университет и Aspen Institute Kyiv для того, чтобы участники смогли лучше понять, как работать со своими сообществами.

«Если есть цель создать новое сообщество, нужно понимать его ценности. Искать людей, которые уже имеют эти ценности, потому что только такие люди будут гореть тем, чем занимается сообщество, будут активными его участниками или участниками», – поделилась своими рефлексиями Витана Гривнак.

Напомним, отдел УАЛ Мариуполь работает при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Недавно в нем состоялся онлайн выпускной. Год обучения в УАЛ Мариуполь завершили 35 молодых людей из разных регионов Украины.

Грантовая и образовательная помощь предпринимателям на Востоке Украины предоставляется проектом USAID в рамках информационной кампании «Восток экономических возможностей». Кампания призвана привлечь внимание всей Украины с потребностями и возможностями Востока, ведь еще никогда в регионе не было столько инициатив, призванных улучшить уровень жизни населения, развивать бизнес в перспективных отраслях экономики, восстанавливать инфраструктуру. Еще никогда не было столько проектов, готовых привлекать инвестиции и помогать стать региона сильным, креативным и привлекательным для работы и жизни.