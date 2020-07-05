COVID-19 в ВСУ: За сутки зафиксировано 17 заболевших

По состоянию на сегодня, 5 июля, в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 168 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания. Всего за время пандемии выздоровели 377 человек, летальных случаев – 5. Об этом сообщает командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 109 человек. Из них, в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 4 военнослужащих, лазарет воинской части Львовской области – 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек (Львовская область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Киевская – 2 военнослужащих, Хмельницкая и Тернопольская – по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.