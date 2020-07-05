Максимальный балл на ВНО-2020 смогут получить больше абитуриентов, чем в прошлом году

В 2020 году больше число абитуриентов смогут получить 200 баллов (максимальный балл) за внешнее независимое оценивание, чем в прошлом году. Это связано со снижением порогового балла для сдачи теста. Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Он отметил, что пороговые баллы ВНО в этом году установят низкие.

«Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существено. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на вершине рейтинговой шкалы. Так, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом», – сказал Бойко.

По его словам, пороговый балл будет ниже из-за дистанционного обучения в школах из-за эпидемии коронавируса.

Также Бойко отметил, что на ВНО по математике не пришли 20% зарегистрированных участников, а на ВНО по украинскому языку и литературе – 26%. Также из-за повышенной температуры или признаков ОРВИ на ВНО по математике не пустили 12 человек, по языку и литературе – 54. «Но двери в вузы для них не закрыли, у них есть возможность подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования», – отметил Бойко.