Львенка, родившегося в Мариуполе, будут выхаживать в Урзуфе (Фото)

Около месяца назад в мариупольском зоопарке у львов Барона и Багиры появился детеныш. Мама первое время заботилась о своей малышке, но потом перестала ее кормить, сообщают «Мариупольские новости».

В результате у львенка произошло обезвоживание, отказали почки. Малышку удалось забрать от матери и показать ветеринарам, которые назначили лечение.

Как сообщают работники зоопарка, сейчас маленькая львица чувствует себя хорошо. Ее увезли в филиал зоопарка в Урзуф. Там она пробудет вместе с другими животными до начала осени.

Фото: "Мариупольские новости"

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в «Парке дикой природы» весной и в начале лета родились малыши: львенок, медвежонок и еноты.

Напомним, «Парк дикой природы» в Мариуполе расположен в пойме реки Кальчик , включает в себя самый крупный в регионе зоопарк, комфортную пикниковую зону, обустроенную детскую площадку. Зоопарк с первых же дней после своего открытия стал излюбленным местом отдыха для взрослых и детей.