В Житомире закончили расследование обстрела Авдеевки

Прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт по факту совершения группой участников незаконного вооруженного формирования «ДНР» террористического акта – артиллерийского обстрела из «Градов» жилых кварталов Авдеевки и причинение имущественного ущерба частной и коммунальной собственности на общую сумму 18 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, двое граждан Украины, участники незаконного вооруженного формирования «ДНР» под названием «Сомали», во время совершения преступления – так называемые начальники реактивной и гаубичной батареи, по идеологическим мотивам, устрашения населения и влияния на принятие решений и совершение действий органами государственной власти, 26 января 2015 совершили террористический акт. В частности, из РСЗО «Град» осуществили артиллерийские обстрелы жилых кварталов города Авдеевки Донецкой области.

В результате теракта погибли граждане Украины – жители Авдеевки, уничтожено и разрушено более 60 квартир в 19 многоквартирных домах, повреждены здания отдела образования военно-гражданской администрации, дома детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов и тому подобное. Обстрелом причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 18 млн грн.

Поскольку обвиняемые с момента сообщения о подозрении скрываются от уголовной ответственности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, по ним проводилось специальное досудебное расследование, которое осуществляло УСБУ в Житомирской области.