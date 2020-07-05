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В Минздраве заявили об отсутствии коллективного иммунитета к COVID-19

05.07.20 21:43
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников

Сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Ляшко отметил, что говорить о коллективном иммунитете без вакцины от коронавируса – это средневековый подход.

«Это средневековый подход – когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены», – добавил он.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине подтвердили 823 случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 48500 человек. Выздоровел за последние 24 часа 221 человек.

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