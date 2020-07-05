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41 за неделю: На Донбассе восстанавливают дома, разрушенные снарядами

05.07.20 22:33
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

В течение недели спасатели на Донбассе восстановили 41 дом, обследовали 31 га территории и обезвредили 614 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В пресс-центре уточнили, что большинство жителей не имеют возможности восстановить свою квартиру, ведь в основном это – пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановить 1229 домов.

Также в течение недели пиротехнические расчеты обследовали 31 га территории Донбасса, изъяли и обезвредили 614 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 7855 га таких территорий и 23,07 га акватории, изъяли и обезвредили 42 857 взрывоопасных предметов.

Еще один из аспектов работы спасателей – контрольные пункты въезда / выезда, а именно оказания помощи населению, находящемуся на КПВВ. На этой неделе в помощи нуждалось 72 человека.

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