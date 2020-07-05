Послы 4-х стран посетили Краматорск в день освобождения

Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск (Донецкая обл.), приняв участие в официальной церемонии, посвященной Дню освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации, и возложив цветы к ряду памятников погибшим, передает «Интерфакс Украина».

«Сегодня с одной стороны праздник. Праздник, что Краматорск, Славянск и другие города свободного Донбасса могут жить мирной жизнью, развиваться... Видно, что восстанавливается инфраструктура, открываются кафе, гостиницы. То есть Донбасс живет мирной нормальной жизнью. С другой стороны, конечно, праздник наступит тогда, когда восстановится территориальная целостность Украины и восстановится контроль украинских Вооруженных сил над восточной границей Украины», – сказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс на пресс-конференции в Краматорске.

Тем временем посол Польши в Украине Бартош Цихоцки указал, что освобождение Краматорска, Славянска было важным событием и для него лично, и для Польши.

«Надо понимать, что мы вместе. Сейчас Украина решает и наше будущее. Если мы позволим, чтобы международное право не было в почете, чтобы границы силой менялись, то они будут меняться и в Польше, и в Эстонии, и в Латвии. Потому ваша сила, ваша отвага, ваши жертвы – это делается и для нашей безопасности, для нашего будущего. Мы это очень хорошо понимаем и это важно», – отметил Цихоцки.

Посол добавил, что также важно, чтобы Украина побеждала «не только на войне, но и в развитии инфраструктуры, условий для бизнеса, школ и т. д.»

Посол Эстонии в Украине Kaймo Kууск подчеркнул, что Эстония всегда была и продолжает быть проактивным партнером Украины, и продолжает предоставлять гуманитарную помощь через международные организации и напрямую.

«История Эстонии доказывает, что всегда есть шансы избавиться от российской оккупации. В 1994 году нам удалось договориться об окончательном выводе российских войск из страны. Я убежден, что Украина также сможет возобновить свою территориальную целостность. Вместе будем добиваться этого», – сказал дипломат.

Посол Словакии в Украине Марек Шафин отметил, что у Украины есть право защищать свою территориальную целостность, и Словакия ее в этом поддерживает.

Как сообщалось ранее, Украина отмечает шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.