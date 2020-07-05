Крупная авария на водоводе: Жителей 5 городов просят сделать запас воды

Дружковка, Константиновка и частично Торецк останутся без воды. Частично будет сокращена подача в Славянск и Краматорск. Об этом егодня, 5 июля сообщил руководитель военно-гражланской администрации Павел Кириленко.

«Это следствие порыва, который произошел час назад на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода. Ремонтные бригады уже выехали на место» сообщил он.

Кириленко отметил, что о ходе ремонта и сроках его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии.

«Жителей указанных городов просим сделать необходимый запас воды», – дополнил он.