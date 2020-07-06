На Донетчине больше половины случаев COVID-19 зафиксированы в Славянске (Карта)

1 новый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в течение суток, 5 июля, в Донецкой области. Об этом сегодня, 6 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кириленко уточнил, что инфицирована 56-летняя медработница Славянского психоневрологического интерната. «Это 364-й случай в Славянске и 681-й в области», – сообщил глава области.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 681 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 239 пациентов;

находятся на лечении – 432 человека;

летальных случаев – 10.



