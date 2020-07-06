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На Донетчине ликвидировали порыв на магистральном водоводе: Когда в города вернется вода (Фото)

06.07.20 08:44

На Донетчине на магистральном водоводе ликвидирован порыв. Об этом сегодня, 6 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, сегодня в 5:00 завершены сварочные работы поврежденного участка водопровода и началось его заполнение.

Этот процесс, объяснил Кириленко, продлится около 6 часов. Плюс еще нужно время на заполнение водопроводов от насосной станции 3 подъема до станции 4 подъема, подбора уровня на 4 подъеме и заполнения сетей после него.

«То есть в самой отдаленной точке – Константиновке – вода в месте подключения появится сегодня вечером, а в домах и квартирах – ночью. Жители Славянска, Краматорска, Торецка и Дружковки в полном объеме получат воду раньше», – написал он.

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