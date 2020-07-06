Взрыв гранаты в квартире в Макеевке: В соцсетях сообщают о гибели школьника (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в результате взрыва гранаты в квартире погиб подросток. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрыв прогремел 5 июля в микрорайоне Зеленый в квартире на 5-м этаже. В квартире вылетели стекла. На месте работали медики «скорой», также у дома стояла машина «МЧС»

Как сообщают очевидцы, 15-летний подросток, учащийся школы №50 подорвал гранату у себя в квартире, пока мать была на работе, а бабушка отошла в магазин.

Парень скончался, как только его привезли в реанимацию.